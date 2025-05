Sport bangt um Förderungen und Sponsorengelder

Auch Casinos-Boss Erwin Van Lambaart deutet diese Woche eine Reduktion des Sponsoring-Programms in einem Brief an. Dem Vernehmen nach dürfte es von zehn Millionen Euro auf fünf Millionen Euro halbiert werden. Heuer belasten die Glücksspielmaßnahmen der Regierung die Casinos mit 30 Millionen Euro, nächstes Jahr dürften es 65 Millionen Euro sein. Die Kürzungen werden nicht überall gleich hoch ausfallen, aber der Konzern sieht sich nun zahlreiche Partnerschaften genauer an.