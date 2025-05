Todesdrama bei Benefiz-Lauf: Familienvater stirbt

Beherzt war der begeisterte Läufer und leidenschaftliche Musiker Martin St. in seinem Heimatort Obergrafendorf im Bezirk St. Pölten losgestartet. Sein einziges Ziel: pro gelaufenem Kilometer im Rahmen der globalen „Wings for Life“-Initiative Spenden zu sammeln. Weltweit gingen dabei am vergangenen Sonntag mehr als 310.000 Läufer an den Start, um im Laufschritt die Rückenmarkforschung zu unterstützen.