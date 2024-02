„Taxifahrer“ im Burgenland als Schlepper entlarvt

Verdächtiger PKW

Zur ersten Schlepper-Festnahme in diesem Jahr kam es erst jetzt in Nikitsch. Einem Fußgänger war in der Quellenstraße ein verdächtiger Pkw mit Unterscheidungskennzeichen aufgefallen. Der Passant rief sofort die Polizei. Streifenbeamte konnten das Auto kurz darauf stoppen. Der Syrer am Steuer gab sich als Taxifahrer aus, der eine Familie aus Sopron abholen hätte sollen.