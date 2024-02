Lkw kracht in Bahnschranke, Zugverkehr lahmgelegt

Ein kleines Malheur mit großen Auswirkungen: Wie die Österreichischen Bundesbahnen mitteilten, hat ein Lkw am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Nähe des Bahnhofes Lustenau bei einem Übergang eine Bahnschranke derart beschädigt, dass diese gegen die Oberleitung fiel, welche dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ohne funktionierende Energieversorgung natürlich auch kein Zugverkehr - und so musste die Bahnstrecke zwischen Bregenz und St. Margrethen für rund zwei Stunden gesperrt werden.