FPÖ: Kickl & Vilimsky bleiben Akademikerball fern

„Offensive gegen Rechts“: Gegendemo angemeldet

So traditionell wie der Ball ist auch die Demo dagegen. So ruft die „Offensive gegen Rechts“ auf ihrer Website ein weiteres Mal zu Protesten auf, sammeln will man sich am frühen Abend vor der Uni Wien. Zu weiteren angemeldeten Kundgebungen sowie mögliche Sicherheitsmaßnahmen hält sich die Polizei noch bedeckt, da Versammlungen spätestens 48 Stunden zuvor angemeldet werden müssen.