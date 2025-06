„Superviech“! Was wir vom Axolotl lernen können

Mexikanische Salamander sind richtige Meister der Regeneration: Sie können also, was wir Menschen auch gut nutzen könnten. Was das ist? Das erforscht die US-amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka. Die ÖAW-Expertin wurde nun dafür mit dem österreichischen „Nobelpreis“, dem Wittgenstein-Preis, ausgezeichnet.