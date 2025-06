„Grenze darf nicht das Strafrecht sein!“

Der Innsbrucker Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am Mittwoch die Einführung von Rechenschaftsberichten für die Fraktionen und spricht von einem „Quantensprung“ in Sachen Transparenz. „Wer mit öffentlichen Mitteln arbeitet, muss auch Rechenschaft ablegen“, lautet die Devise. Eine Partei hat kritische Einwände.