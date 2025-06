Wirbel um Henrik Kristoffersen: Trainer gefeuert

Jörgen Nordlund, der erst im Vorjahr sein Amt übernommen hatte, führte Kristoffersen zu drei Slalom-Siegen im vergangenen Winter – am Ende durfte der 30-Jährige die kleine Disziplinenkugel in den Himmel recken. Zum bereits vierten Mal gewann Kristoffersen den Salom-Weltcup, nur Ingemar Stenmark (acht) und Marcel Hirscher (sechs) waren in dieser Disziplin erfolgreicher.