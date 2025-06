Alpin Family will an Sanierungskurs festhalten

Im April sorgte eine Pleite für großes Aufsehen. Die Hotel- und Apartmentkette Alpin Family meldete Insolvenz an. Das Unternehmen, das mit dem sogenannten buy-to-let-Modell groß geworden ist, hatte in Summe mehr als 23 Millionen Euro an Schulden angehäuft – die „Krone“ hat mehrfach berichtet.