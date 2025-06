Dieser Golfstar wartet auf Austro-Sensationsmann

Nach seinem sensationellen Sieg beim Regional Qualifying Turnier für die „153th The Open Championship“ weiß Michael Vonbank jetzt, wo sein Quali-Finale steigen wird! In dem, vor den Toren Liverpools gelegenen, West Lancashire Golf Club wird er am 1. Juli 36 Löcher spielen, um eines der insgesamt 20 verfügbaren Tickets für das letzte Major-Turnier der Saison, das von 13. bis 20. Juli im nordirischen Royal Portrush, zu ergattern.