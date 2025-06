Wienerin (14) in Hotel gelockt und vergewaltigt?

Schon bald kam es zu mehreren Treffen zwischen den beiden, der Angeklagte war dafür aus Deutschland nach Österreich gereist. Das letzte soll für die Minderjährige in einem Albtraum geendet haben. Unter einem Vorwand soll der Afghane die 14-Jährige in ein Hotelzimmer in Wien gelockt und die Tür verriegelt haben. „Dann soll er sie gewaltsam aufs Bett gestoßen und entkleidet haben“, schildert der Ankläger die Aussage des Mädchens. Der Angriff mündete in der angeklagten Vergewaltigung.