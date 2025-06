Fahrgäste mussten aus heißem Zug evakuiert werden

Der Regionalzug war eigentlich in Richtung Saalfelden unterwegs. Doch gegen 14 Uhr war im Gemeindegebiet von Fieberbrunn Endstation. „Aufgrund des eingetretenen technischen Defekts konnte der Regionalzug nicht mehr in den nächsten Bahnhof einfahren, weshalb seitens des Lokführers ein Evakuierungseinsatz der 22 an Bord befindlichen Fahrgäste eingeleitet werden musste“; heißt es seitens der Polizei.