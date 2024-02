Herumgerede

Am kommenden - politischen - Aschermittwoch stehen aber bereits die nächsten Reden auf dem Programm. Herbert Kickl wird seine Schenkelklopfer wie immer in der Jahnturnhalle in Ried zum Besten geben, der ÖVP-Chef tritt in der Faschingshochburg Kärnten auf. Sogar Andreas Babler, der seinen letzten Auftritt vor mehr als drei Wochen in Kapfenberg hatte, will diesmal ein Wörtchen mitreden. Und zwar ein bisschen weiter südwestlich, im obersteirischen Kobenz. Jeder in seiner eigenen Blase, vor seiner eigenen treuen Klientel. Applaus garantiert.