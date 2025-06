Diese Hollywood-Hochzeiten kosteten ein Vermögen!

Jeff Bezos will mit seiner Traumhochzeit in Venedig alle bisherige Promi-Hochzeiten in den Schatten stellen. Der Amazon-Boss soll sich das Jawort mit seiner Verlobten Lauren Sánchez laut Berichten 15 Millionen Dollar kosten lassen. Hier, wie er im Kosten-Vergleich mit anderen Hollywood-Hochzeiten der Superlative abschneidet: