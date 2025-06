Frau (76) stürzte vor Augen der Freundinnen in Tod

„Ins Leere“ gestiegen

Beim Abstieg über die steilen, teilweise steinschlaggefährdeten, felsdurchsetzten Grasschrofen in der Ostflanke des Berges dürfte die 76-Jährige kurz nach 10 Uhr mit einem Fuß über den Wegrand hinausgekommen sein und folglich „ins Leere“ gestiegen sein. „Sie kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz, überschlug sich mehrmals rückwärts in den über 50 Grad steilen Grasschrofen und stürzte in der Folge über eine nahezu senkrechte Felswand“, so die Exekutive.