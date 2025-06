Sogar der Landeshauptmann rast über den Ring!

2025 steht die Motorsport-Königsklasse ganz im Zeichen von Hollywood. Dieser Tage feiert „F1® The Movie“ mit Brad Pitt Premiere. Passend dazu sind zwei der Original-Rennfahrzeuge aus dem Film im Rahmen der Red Bull Legends Parade in Spielberg zu sehen. Der Formel-1-Bolide des fiktiven APXGP Teams ist in der F1 Fan Zone ausgestellt und Mark Webber gibt mit dem Porsche GT3-R aus dem Film am Red Bull Ring Gas. In das Original-Filmfahrzeug aus „Goldfinger“, den Aston Martin DB5 mit allen technischen Finessen eines James Bond aus dem Jahr 1964, wird der britische F1-Star David Coulthard wie angegossen passen. Es gibt nur eine Handvoll Österreicher, die Niki Lauda im Ferrari 312T aus dem Film „Rush“ die Ehre erweisen können – einer davon ist sicher Gerhard Berger.