69. Grazer Akademikerball: Demo und Sachschäden

Auch die „Offensive gegen Rechts Graz“ veröffentlichte noch in der Ballnacht ein Statement: „Nur durch eine Kampagne, welche, getragen von der österreichischen Zivilgesellschaft, sich klar gegen Rechts positioniert, kann es gelingen, den Burschenschaften ihr Couleur vom Anzug zu fegen. Es sind Burschenschaftler und FPÖler:innen, die Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Privatisierungen oder die Schließung von Frauenhäusern, sowie die Schließung der Grenzen, Massenabschiebungen und Vertreibung fordern. Kickl & Co orientieren sich mit ihrer Politik an einer kleinen reichen Elite, welche Sekt schlürfend auf die unteren 99 Prozent spuckt.“ Das „immense Aufgebot der Polizei“ sei unbegründet gewesen. Auch am Akademikerball im Februar in Wien will die Offensive wieder vertreten sein.