Wahlkampf: Doskozil und Kickl im Image-Zwist

Kritik von ÖVP

Wahlkampf ja, aber bitte nicht übertreiben! Mit diesem Ansuchen reagierte Georg Rosner, ÖVP-Bürgermeister von Oberwart, auf die heftige Debatte um das von der eigenen Partei geforderte „Kopfverbot“. Nach ÖVP-Kritik am „getarnten Medienimperium des Landeshauptmannes“ und an dessen parteipolitischem Kalkül bei Berichten in Magazinen wie „Mein Burgenland“ hatte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst den Ball zurückgespielt.