Lenker fuhr mit ausgefahrenem Kranarm auf Autobahn

Gegen 13 Uhr war der 43-Jährige mit einem an einem Lkw angebrachten Ladekran bei einer Baustelle in Kufstein mit Entladearbeiten beschäftigt. Nachdem der Einheimische seine Arbeit beendet hatte, fuhr er mit dem Lkw über die Auffahrt „Kufstein Nord“ auf die Inntalautobahn in Richtung Innsbruck auf.