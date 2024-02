Die Hälfte der Österreicher will heuer fasten

Gesunde Folgen

Fasten kann in der Folge Lust auf gesünderes, bewussteres Essen machen. Somit nutzen viele die Fastenzeit als Einsteig in einen gesünderen Lebensstil. Per se stellt der Verzicht in den 40 Tagen allerdings keine Abnehmdiät, sondern eine kurzfristige Intervention für maximal zwei Wochen, dar. Erst die langfristige Umstellung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten führt zur dauerhaften Gewichtsreduktion.