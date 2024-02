„Wollen keine Schokolade, sondern gleichen Lohn!“

In Vorarlberg bis zu 21,1 Prozent weniger Lohn

In Österreich besteht im europäischen Vergleich ein hohes geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Die Zahlen der Statistik Austria lassen auch regionale Vergleiche im Bundesgebiet zu, denn entscheidend für die tatsächliche Höhe des Einkommensunterschieds ist das Bundesland. Während in Wien der Pay Gap mit 3,2 Prozent verhältnismäßig klein ist, klafft in Vorarlberg eine Lücke von 21,1 Prozent.