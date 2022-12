Frauen verdienen deutlich weniger als Männer

Selbst Uni-Abschluss bringt Frauen weniger Geld

Auch in allen Bildungsschichten verdienten Männer 2021 deutlich mehr als Frauen. So brauchten Frauen in Vollzeitbeschäftigung einen Universitäts- oder Hochschulabschluss, um über dem Durchschnitt zu verdienen (45.522 Euro brutto für ganzjährig Vollzeitbeschäftigte), bei Männern reichte bereits ein Fachschulabschluss aus. Die größten Einkommensunterschiede gab es zwischen Frauen und Männern, die eine Lehre absolviert haben (Frauen: 32.905 Euro, Männer: 44.515 Euro), knapp gefolgt von Hochschulabsolventinnen und -Absolventen. Auch wenn Frauen eine Universität abschließen, verdienen sie mit 54.140 Euro signifikant weniger als ihre männlichen Kollegen mit 72.002 Euro.