Österreich hinkt bei Frauen-Gehältern hinterher

Frauen öfter in schlecht bezahlten Berufen

Die hohe Lohndifferenz beruht in Österreich laut Statistik Austria zu rund einem Drittel auf geschlechtsspezifischen Unterschieden auf dem Arbeitsmarkt. Ein Teil könne dadurch erklärt werden, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen und Branchen mit geringeren Verdienstmöglichkeiten arbeiten, während Männer häufiger in besser bezahlten technischen Berufen und in Führungspositionen zu finden seien. Unterschiede in der Arbeitszeit sind durch die Verwendung von Stundenverdiensten bereits berücksichtigt - Teilzeit wird im Schnitt aber auch pro Stunde geringer entlohnt, was Frauen stärker betrifft als Männer. Zudem seien Frauen durchschnittlich kürzer im Unternehmen beschäftigt. An schlechteren Qualifikationen liegt es keineswegs: Nach der Höhe der Ausbildung müssten Frauen nämlich rein rechnerisch bereits mehr verdienen als Männer, betont die Statistik Austria.