Kärntner Promis zaubern aus gerettetem Essen Menüs

Fast 800.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle fallen in Österreich jährlich an - das sind etwa 70.000 volle Lkw. Dieser Verschwendung hat der Verein Together schon seit Jahren den Kampf angesagt. „Bei uns kann jeder Essen kommen - egal in welcher Lebenslage man sich befindet“, erklärt Julia Petschnig, Obfrau des Vereins, das Konzept der „Eat-Together“-Points in Villach und Klagenfurt. In den Lokalen werden Menüs gezaubert - und zwar aus geretteten Lebensmittel.