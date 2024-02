Besiegelt: Für Zwei-Tage-Woche kommt bald das Aus

Bezahlt wie ein Vollzeitjob

Wegen eines enormen Auftragshochs hatte B&R in Absprache mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften ein Spezialpaket geschnürt. Was darin festgelegt war? Für ein Jahr werden zusätzliche Zehn-Stunden-Schichten an Samstagen und Sonntagen angesetzt, für die eigene Mitarbeiter gesucht werden - eine Zwei-Tage-Woche bezahlt wie ein Vollzeitjob!