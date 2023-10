Wunsch nach Verlängerung der Zwei-Tage-Woche

Im März führte der oberösterreichische Automationsspezialist B&R die Zwei-Tage-Woche ein, holte dafür 300 Mitarbeiter zusätzlich an Bord, die für 20 Stunden Arbeit so viel verdienen wie bei einem Vollzeitjob. Bedingung: Sie arbeiten am Standort in Eggelsberg nur am Wochenende, befristet auf ein Jahr. Wie Mitarbeiter das Modell erleben? Wir fragten nach.