Bilanz: So gut funktioniert die Zwei-Tage-Woche

Von Montag bis Freitag frei, zwei 10-Stunden-Schichten am Wochenende - und verdienen wie bei einem Vollzeit-Job! Mit diesem auf ein Jahr befristeten Angebot begann Automationsspezialist B&R im Dezember 2022 mit der Suche nach zusätzlichen Mitarbeitern für die Produktion in Eggelsberg. Die Ausweitung des Schicht-Modells, zu der Betriebsrat und Gewerkschaft ihr Okay gaben, endet mit Ende Februar 2024. 700 Bewerber wurden gezählt: Davon stammte die Hälfte aus der Region (Innviertel, Flachgau, Bayern), andere aus Linz, Wien, Graz oder sogar aus Nürnberg.