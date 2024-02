Für eine Arbeitsstelle gibt‘s viele Zeitmodelle

Mit seinem Bruder Karl Mayr führt er die Fussl Modestraße mit 200 Filialen in Österreich und Deutschland. Der Bedarf an Mitarbeitern ist groß: In Österreich hat der Textilhändler aus Ort im Innkreis aktuell 182 offene Jobs. „Wir schreiben dabei eine Stelle auch in verschiedenen Varianten aus: von Teilzeit über Samstagsaushilfe bis zur Vollzeitkraft. Bei uns ist von viereinhalb Stunden bis hin zu 42 Stunden pro Woche alles möglich“, so Mayr.