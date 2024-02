Führerloses Auto krachte in Schwaz gegen Haus

Der 41-jährige Lenker war am Montag gegen 10.50 Uhr auf der Gemeindestraße Freundsberg in Schwaz unterwegs und stieg bei laufendem Motor aus, um einen Zettel an eine Wohnungstür zu hängen. In dem Moment setzte sich der Wagen in Bewegung und rollte rückwärts die Straße hinab.