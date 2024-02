Schweinebauer fordert Sterne-System für Tierwohl

Böden polarisieren

Reiseckers Hof ist ein konventioneller Schweinemastbetrieb, wo die Schweine auf sogenannten Vollspaltenböden gehalten werden. Diese Böden sind durchlässig, so dass die Tiere nicht in ihrem eigenen Kot stehen und liegen müssen. In die Kritik sind sie allerdings geraten, weil sich die Schweine an den Spalten verletzen können, und keine weiche Unterlage zum Liegen und Schlafen haben.