Leopoldauer Trafikant: „Gehe schweren Herzens“

Während viele auf ihre Pension hinfiebern, fällt es Gerhard Schiller schwer, sich von seinem seinem Geschäft in der Rotensterngasse 30 zu trennen. 35 Jahre lang ist der Trafikant Tag ein Tag aus hinter der Budel gestanden und hat seine Kunden stets mit einem Lächeln empfangen. Und diese werden den freundlichen Trafikanten auch schmerzlich vermissen. Die „Krone" war an seinem vorletzten Tag zu Besuch.