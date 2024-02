Forscher finden neue Therapien für Hautkrankheiten

Wirkstoff aus Krebstherapie gegen Psoriasis

„Es ist bekannt, dass ein bestimmtes Protein - der sog. eukaryotische Translationsinitiationsfaktor 4E (eIF4E) - wesentliche Prozesse in Zellen beeinflusst, von der Zellwucherung über die Veränderung in Form und Funktion bis hin zum programmierten Zelltod. Insbesondere in der Krebstherapie wurden daher schon Inhibitoren entwickelt, die Aktivitäten dieses Proteins blockieren“, schilderte Dr. Nicole Golob-Schwarzl, MSc von der Univ.-Klinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Graz.