Wie Mitarbeiter am Gewinn beteiligt werden können

Ein Vorzeigeunternehmen in Sachen Mitarbeitermotivation: Der Design- und Softwareentwickler Fusonic mit Sitz in Götzis schüttet bereits seit dem Jahr 2022 zwischen sieben und 20 Prozent seines Gewinns an die eigenen Mitarbeiter aus. Im vergangenen Jahr belief sich die an die 26 Mitarbeiter ausgezahlte Summe auf insgesamt 170.000 Euro - das macht pro Person immerhin rund 6500 Euro.