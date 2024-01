Universal Music will Musik von TikTok abziehen

TikTok habe den Musikern und Songautoren nur „einen Bruchteil“ der auf ähnlichen anderen Online-Plattformen üblichen Vergütung geboten, argumentierte Universal Music in einem offenen Brief. Auch lasse TikTok in großem Stil mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellte Musik auf die Plattform - und wolle vertraglichen Freiraum dafür. Damit treibe der Dienst faktisch „das Ersetzen von Künstlern durch KI“ voran.