Sammeleifer bei Kaffekapseln: um 20 Prozent mehr

Rund 46 Tonnen wurden in Oberösterreich und weitere sechs Tonnen in den Bezirken Krems-Land und Schwechat gesammelt. Die Kapseln können in allen Altstoffsammelzentren und in Oberösterreich auch bei Billa Plus abgegeben werden. Die gesammelten Behältnisse werden in einer neuen Recyclinganlage in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) aufbereitet: Aus den Kapseln entsteht wieder reines Aluminium bzw. Kunststoff für neue Produkte.