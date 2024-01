Gewichtheber Weber mit Nationalteam in Armenien

Seit 23. Jänner weilt er mit seinen Teamkollegen in Armenien. Bis 8. Februar dauert es noch. Seinen Job als Physiotherapeut pausiert er für diesen Zeitraum. „Glücklicherweise war das überhaupt kein Problem und dafür bin ich sehr dankbar. Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz wirklich unterstützt in meiner Rolle als Leistungssportler, das ist definitiv nicht selbstverständlich!“