Vergnügungspark für die Tochter um 50 Mio. Euro

Der Fußball-Weltenbummler im Wunderland! Nach Stationen in Dänemark, Südkorea, Australien und China dockt Richard Windbichler bei San Antonio in der zweiten US-Liga an. Direkt neben dem Stadion: ein Vergnügungspark, den der Klubboss um 51 Millionen Dollar für seine Tochter bauen ließ.