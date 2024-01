Heimische Industrie warnt vor „giftigem Cocktail“

Wohlstand erhalten

Wesentlich seien etwa wettbewerbsfähige Energiepreise. „In Österreich gehören diese zu den höchsten in Europa“, so Ochsner, der zielgerichtete Maßnahmen wie die international übliche Strompreiskompensation bis 2030 fordert. Zudem brauche es dringend eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote von 43 auf 40 Prozent und einen breiten Diskurs zur Leistung: „Dieser muss bereits in der Schule beginnen. Jugendliche müssen verstehen, dass der vor Generationen erarbeitete Wohlstand nur durch eigenen Einsatz erhalten werden kann.“