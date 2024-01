Diskont-Mobilfunker HoT startet mit 5G-Angebot

Mit 1,44 Millionen Kunden (plus 100.000 gegenüber 2022) wurde von Ventocom (mit den Marken HoT, Raiffeisen mobil und LIWEST) ein Betriebsergebnis (EBIT) von 11,2 Millionen Euro eingefahren, ein Zuwachs von 1,3 Millionen Euro im Jahresvergleich, rechnete Krammer vor. Der Serviceumsatz habe um zwölf Prozent auf 130 Millionen Euro zugelegt, erwirtschaftet wurde er von 80 Beschäftigten. In Österreich liege der Marktanteil bei zehn Prozent (Wertkarten: 38 Prozent), in Slowenien betrage er 5,5 Prozent, im Prepaid-Bereich seien es 31 Prozent.