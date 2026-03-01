Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht vor Flammen

Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung

Wien
01.03.2026 10:56
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstagnachmittag ist plötzlich dichter Rauch aus einer Wohnung in Wien-Währing gestiegen. Zeugen wählten sofort den Notruf – kurz darauf sprang ein Mann (33) aus dem ersten Stock auf den Gehsteig. Wie sich dann herausstellte, wurde der 33-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht.

0 Kommentare

Die alarmierten Polizisten brachten den an den Füßen verletzten 33-Jährigen in Sicherheit. Laut der Exekutive zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Rasch stellte sich heraus: Gegen den amtsbekannten Mann lag bereits eine Festnahmeanordnung wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung vom Vortag vor.

Erheblicher Schaden in Wohnung
Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand, der erhebliche Schäden in der Wohnung anrichtete. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In den Räumen wurden außerdem Drogen sowie eine Langwaffe der Kategorie C sichergestellt – obwohl gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot bestand. Eine weitere Anzeige nach dem Waffengesetz folgt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Laute Hilferufe
Ehefrau gewürgt und bedroht: Täter auf der Flucht
28.02.2026

33-Jähriger festgenommen
Der 33-Jährige wurde festgenommen und ins Spital gebracht. Während des Einsatzes kam es zu Straßensperren. Die Ermittlungen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.03.2026 10:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
2° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Mehr Wien
„Krone“-Lesertag
Mit der „Krone“ zum Meister des Realismus
Flucht vor Flammen
Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung
Iranische Fahnen
Freudenfeiern nach Tod Khameneis auch in Wien
Platzverbote kommen
Aus für aufdringliche Ticketkeiler in der City
Krone Plus Logo
Austrias Gollowitzer
„Wir werden Rapid in diesem Fall nicht folgen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf