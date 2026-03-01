Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung

Am Samstagnachmittag ist plötzlich dichter Rauch aus einer Wohnung in Wien-Währing gestiegen. Zeugen wählten sofort den Notruf – kurz darauf sprang ein Mann (33) aus dem ersten Stock auf den Gehsteig. Wie sich dann herausstellte, wurde der 33-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht.
Die alarmierten Polizisten brachten den an den Füßen verletzten 33-Jährigen in Sicherheit. Laut der Exekutive zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Rasch stellte sich heraus: Gegen den amtsbekannten Mann lag bereits eine Festnahmeanordnung wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung vom Vortag vor.
Erheblicher Schaden in Wohnung
Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand, der erhebliche Schäden in der Wohnung anrichtete. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In den Räumen wurden außerdem Drogen sowie eine Langwaffe der Kategorie C sichergestellt – obwohl gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot bestand. Eine weitere Anzeige nach dem Waffengesetz folgt.
33-Jähriger festgenommen
Der 33-Jährige wurde festgenommen und ins Spital gebracht. Während des Einsatzes kam es zu Straßensperren. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.