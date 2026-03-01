Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung

Erheblicher Schaden in Wohnung

Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand, der erhebliche Schäden in der Wohnung anrichtete. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In den Räumen wurden außerdem Drogen sowie eine Langwaffe der Kategorie C sichergestellt – obwohl gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot bestand. Eine weitere Anzeige nach dem Waffengesetz folgt.