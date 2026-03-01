Feuerwehr rettet vermisste Katze aus Flammen

Während ein Atemschutztrupp sofort mit der Brandbekämpfung im Obergeschoss begann, suchte ein zweiter Trupp nach einer vermissten Katze – mit Erfolg. Das Tier konnte wenig später gerettet werden. Parallel dazu wurde das Gebäude belüftet, um es rauchfrei zu machen, und die Fassade kontrolliert, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet.