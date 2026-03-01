Vorteilswelt
Großeinsatz in NÖ

Feuerwehr rettet vermisste Katze aus Flammen

Niederösterreich
01.03.2026 11:35
Die vermisste Katze konnte wenig später von den Einsatzkräften eingefangen und gerettet werden.
Die vermisste Katze konnte wenig später von den Einsatzkräften eingefangen und gerettet werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seyring)
Großeinsatz am Samstagabend in Föhrenhain in Niederösterreich: Gegen 17.20 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in der Brünner Straße alarmiert. Beim Eintreffen stand der erste Stock eines Einfamilienhauses bereits in Flammen. Außerdem suchten die Einsatzkräfte nach einer vermissten Katze.

Während ein Atemschutztrupp sofort mit der Brandbekämpfung im Obergeschoss begann, suchte ein zweiter Trupp nach einer vermissten Katze – mit Erfolg. Das Tier konnte wenig später gerettet werden. Parallel dazu wurde das Gebäude belüftet, um es rauchfrei zu machen, und die Fassade kontrolliert, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seyring)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seyring)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seyring)

Keine Verletzten
Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Obergeschoss abschließend auf mögliche Glutnester überprüft. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

