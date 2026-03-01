Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zum ESC in Wien

Für den ersten großen Erfolg sorgte 1958 Domenico Modugnos Auftritt mit seinem Hit „Nel blu dipinto di blu“, der auch als „Volare“ bekannt ist. In den Folgejahren feierten auf der Bühne von Sanremo damals noch weniger bekannte Musiker ihre ersten großen Erfolge. Adriano Celentano, Milva, Gigliola Cinquetti, Lucio Dalla, Iva Zanicchi, Mina und später die Band Måneskin – sie alle wurden mit ihren Auftritten in Sanremo zu großen Stars.