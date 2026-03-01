Vorteilswelt
Mit Italo-Schnulze

Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zum ESC in Wien

Society International
01.03.2026 10:53
Sal da Vinci durfte sich am Samstagabend über den Sieg in Sanremo freuen. Er darf nun auch zum ...
Sal da Vinci durfte sich am Samstagabend über den Sieg in Sanremo freuen. Er darf nun auch zum ESC in Wien fahren.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der neapolitanische Sänger und Schauspieler Sal da Vinci hat am Samstagabend die 76. Ausgabe des Sanremo-Musikfestivals gewonnen, das Millionen Italienerinnen und Italiener pünktlich zur Hauptsendezeit vor dem Fernseher versammelt. Mit seinem romantischen Lied „Per sempre si“ setzte sich der 56-Jährige im Finale des Musikwettbewerbs durch und erreichte nach mehreren Abstimmungsrunden den ersten Platz.

Der Sieg gilt als einer der größten Erfolge von Sal da Vincis Karriere, nachdem er zuvor bereits vor 17 Jahren am Festival teilgenommen hatte. Durch den Triumph in Sanremo erhält er das Recht, Italien beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien im Mai zu vertreten.

Die Lieder von Sal Da Vinci sind vor allem gefühlvoll und melodisch. Er verbindet klassischen italienischen Pop mit neapolitanischer Musiktradition, was seinen Songs einen emotionalen Charakter verleiht. Auf Platz zwei landete das junge Talent Sayf mit „Tu mi piaci tanto“.

Hier können Sie sich Sal da Vincis Siegersong „Per sempre si“ anhören:

Laura Pausini als Co-Moderatorin
Carlo Conti, künstlerischer Leiter und Moderator der diesjährigen Festivalausgabe, moderierte die Show an der Seite der italienischen Popqueen Laura Pausini. Sie hatte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand am 6. Februar die italienische Hymne gesungen. Das Festival fesselte jeden Abend fast zehn Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

  Tenor Andrea Bocelli trat als Stargast am letzten Abend der Show auf. Er setzte sich ans Klavier und sang „Il mare calmo della sera“, ein Lied, das unter anderem von Zucchero geschrieben wurde und mit dem er 1994 in Sanremo debütiert hatte. Es folgte sein weltbekannter Hit „Con te partirò“. Das Publikum applaudierte mit Enthusiasmus Bocellis Auftritt.

Carlo Conti und Laura Pausini begrüßten Andrea Bocelli am Finalabend des Sanremo-Festivals.
Carlo Conti und Laura Pausini begrüßten Andrea Bocelli am Finalabend des Sanremo-Festivals.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Die Veranstaltung ist über die Jahre zu einer Mischung aus Modernität und Tradition geworden, die Abend für Abend ein sehr heterogenes Publikum begeistert. Der Mix aus Musik, Spektakel und Glamour beschert der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI, die das Event überträgt, stets hohe Einschaltquoten.

Altstars der italienischen Popmusik wie Patty Pravo und Raf traten im Wettbewerb gegen Rapper wie Fedez und J-Ax an, sowie aufsteigende Sterne, wie die Erbin des Autoimperiums Lamborghini, Elettra Lamborghini.

Der älteste Popmusik-Wettbewerb Europas
Das „Festival della Canzone Italiana“, so der offizielle Name, ist der älteste Popmusik-Wettbewerb Europas und ist bei den Italienerinnen und Italienern besonders beliebt. Sanremo gibt es bereits seit 1951. Seitdem findet der Gesangswettbewerb jedes Jahr im Winter statt – in den ersten Jahren noch im Casino von Sanremo, seit 1977 im Teatro Ariston.

Folgen Sie uns auf