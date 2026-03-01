Klare Niederlagen für Österreicher-Klubs

Die österreichischen NHL-Legionäre haben am Samstag mit ihren Klubs klare Auswärtsniederlagen kassiert. Marco Rossis am Tabellenende der Western Conference liegende Vancouver Canucks unterlagen bei den Seattle Kraken 1:5, der Vorarlberger erhielt in seinem zweiten Spiel nach zweimonatiger Verletzungspause 17:14 Minuten Eiszeit.