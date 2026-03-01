Mit der „Krone“ zum Meister des Realismus

Viel war in en vergangenen Tagen von „L´Origine du Monde“ (1866) zu hören – vom „Ursprung der Welt“, diesem Skandalbild, das auch heute noch für Kontroversen sorgt. Mit dieser unidealisierte, radikale Darstellung eines weiblichen Akts forderte Gustave Courbets einst die moralischen Konventionen seiner Zeit heraus – und heute die Algorithmen der Instagram-Zensur. Ein Meisterwerk der Kunstgeschichte, das immer noch die Frage aufwirft: Ist es eine Hommage an die Weiblichkeit, an die Kraft, Leben hervorzubringen. Oder doch ein voyeuristisch-dominanter Blick aus Männersicht? Eine Frage, die man nun für sich im Leopold Museum beantworten kann. Denn es ist auf jeden Fall eine Sensation, dass es in Wien zu sehen ist.