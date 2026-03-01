Vorteilswelt
Mit der „Krone“ zum Meister des Realismus

01.03.2026 11:45
(Bild: Die Schweizerische Eidgenossenschaft)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 18. März lädt die Kronen Zeitung zum „Krone“-Lesertag im Wiener Leopold Museum ein, und Sie können sich als „Krone“-Leser kostenlos die neuesten Kunstwerke im Rahmen der Ausstellung „Rebell und Realist“ aus ganz Europa anschauen. Wie Sie zu Ihren Tickets kommen und was „Krone BonusCard“-Besitzer zusätzlich noch erhalten, erfahren Sie hier. 

Viel war in en vergangenen Tagen von „L´Origine du Monde“ (1866) zu hören – vom „Ursprung der Welt“, diesem Skandalbild, das auch heute noch für Kontroversen sorgt. Mit dieser unidealisierte, radikale Darstellung eines weiblichen Akts forderte Gustave Courbets einst die moralischen Konventionen seiner Zeit heraus – und heute die Algorithmen der Instagram-Zensur. Ein Meisterwerk der Kunstgeschichte, das immer noch die Frage aufwirft: Ist es eine Hommage an die Weiblichkeit, an die Kraft, Leben hervorzubringen. Oder doch ein voyeuristisch-dominanter Blick aus Männersicht? Eine Frage, die man nun für sich im Leopold Museum beantworten kann. Denn es ist auf jeden Fall eine Sensation, dass es in Wien zu sehen ist.

(Bild: Musee Fabre de Montpellier Mediteranee Metropole)

Seltene Kunststücke in Wien ausgestellt
Erst zum vierten Mal wird das im Pariser Musee d‘Orsay ausgestellte Gemälde außerhalb Frankreichs gezeigt. So wie die ganze Ausstellung “Rebell und Realist" eine Sensation ist. Noch nie gab es in Österreich eine umfassende Einzelausstellung des französischen Ausnahmekünstlers Gustave Courbet. Insgesamt konnte man 130 Exponate aus allen Schaffensphasen nach Wien bringen.

„Krone BonusCard“

Für „Krone BonusCard“-Besitzer gibt es einen Vorteil: 50% Rabatt auf max. 2 Eintrittstickets (solange der Vorrat reicht) sowie -10% Rabatt im Shop auf ausgewählte Artikel

Wir haben 63 Leihgeber u. a. aus Madrid, Oslo, Warschau, Budapest und natürlich Paris, erzählt der Direktor des Hauses, Hans-Peter Wipplinger, vom immensen organisatorischen Aufwand. Die Vorbereitungen begannen bereits 2018. Und so bekommt man einen fantastischen Gesamteindruck seines großen Œuvres. Der selbstbewusste Rebell kümmerte sich nicht um die Konventionen seiner Zeit, nicht politisch, nicht in seiner Malerei. Auf riesigen Gemälden hielt er einfache Bürger und hart arbeitende Menschen fest, gab ihnen den selben Raum, wie er sonst nur Herrschern und mythsichen Helden vorbehalten war. Er zeigte das Leben, wie es ist – und wurde so zum bedeutenden Begründers des Realismus.

Es gibt also so viel mehr zu entdecken, als sein berühmtestes „Skandalbild“ . „Bahnbrechende Porträts, Landschaften und Stillleben. Er hat die ganze Palette bespielt“ , so Wipplinger. Eine Ausstellung, die Sie nicht versäumen sollten. Daher laden wir unsere Leser zum großen „Krone“-Tag. Melden Sie sich gleich an!

(Bild: AFP/AFP or licensors)

Am 18.3. ist „Krone“-Lesertag
Mit dem Aktionswort „Krone“ können sich die ersten 800 Krone-Leser im Online-Ticketshop des Leopold Museums ein kostenloses Ticket für die Ausstellung „Gustave Courbet: Realist und Rebell“ für den 18. März sichern. Um das Gratisticket zu beziehen, muss das Ticket in den Warenkorb hinzugefügt werden. Im Zuge der „Bestellangaben“ kann der Gutscheincode „Krone“ eingelöst werden. Der Gutschein ist nur gültig für folgende Tickets am „Krone“-Lesertag

  • Vollpreisticket
  • Ermäßigtes Ticket
  • Jugend Ticket (für alle unter 19 Jahren)

Sollte das Online-Kontingent nicht erschöpft sein, kann man mit dem Code „Krone“ vor Ort ein Gratisticket beziehen. Nur solange der Vorrat reicht.

01.03.2026 11:45
