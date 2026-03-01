Brigid Kosgei gewinnt Tokio-Marathon mit Topzeit

Die Kenianerin Brigid Kosgei hat am Sonntag den Tokio-Marathon mit neuem Streckenrekord von 2:14:29 Stunden gewonnen. Die 32-Jährige verpasste ihre persönliche Bestzeit, den ehemaligen Weltrekord von 2:14:09 aus dem Jahr 2019, nur knapp, lieferte aber die siebentbeste Zeit der Geschichte ab.