Flächenbrand in Nahost: „Gewaltspirale muss enden“

Stocker: „Bedrohung für globale Sicherheit“

„Anlass zu allergrößter Sorge“ sieht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Oberste Priorität sei, das „Leben von Zivilisten zu schützen und eine weitere Eskalation zu vermeiden“. „Das iranische Raketen- und Atomprogramm stellt eine ernsthafte Bedrohung für die globale Sicherheit dar – der Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen. Es ist höchste Zeit für eine Rückkehr zur Diplomatie.“