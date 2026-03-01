Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meinl-Reisinger:

Flächenbrand in Nahost: „Gewaltspirale muss enden“

Außenpolitik
01.03.2026 10:46
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

„Der Tod von Ayatollah Ali Khamenei öffnet ein Fenster für die iranische Bevölkerung, die viel zu lange unter dem brutalen Mullah-Regime gelitten hat. Jetzt muss die Gewaltspirale enden, damit der Nahe Osten endlich zu Stabilität und Frieden findet“, so Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in einem Statement gegenüber der „Krone“ zur Krise in Nahost.

0 Kommentare

Meinl-Reisinger berichtet von intensiven Gesprächen mit Partnern in der Region und habe mit ihrem israelischen Amtskollegen Guideon Sa‘ar sowie mit Jordaniens Außenminister Ayman Safadi telefoniert. Außerdem stehe man Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Saudi-Arabiens, Omans und Ägyptens in Kontakt. 

Sorge um die Zivilbevölkerung
Allen Staaten, die vom Iran angegriffen werden, sicherte sie Solidarität zu und äußerte zugleich Sorge um die Zivilbevölkerung. Am Nachmittag will sie mit ihren europäischen Amtskollegen über Schritte zur Deeskalation beraten.

Zitat Icon

Heute Nachmittag werde ich mit meinen europäischen Amtskollegen Schritte zur Deeskalation besprechen. Jetzt ist es wichtig, dass wir gut abgestimmt vorgehen.

Beate Meinl-Reisinger

Es liege in der Verantwortung aller Akteure, eine weitere Eskalation zu verhindern, so Meinl-Reisinger. „Wir brauchen Raum für Diplomatie. Alle Beteiligten sind aufgefordert, das Völkerrecht einzuhalten und Konflikte im Rahmen der Vereinten Nationen zu lösen. Wie in der Vergangenheit steht Österreich als Ort für Verhandlungen jederzeit zur Verfügung.“

Stocker: „Bedrohung für globale Sicherheit“
„Anlass zu allergrößter Sorge“ sieht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Oberste Priorität sei, das „Leben von Zivilisten zu schützen und eine weitere Eskalation zu vermeiden“. „Das iranische Raketen- und Atomprogramm stellt eine ernsthafte Bedrohung für die globale Sicherheit dar – der Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen. Es ist höchste Zeit für eine Rückkehr zur Diplomatie.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.03.2026 10:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
407.400 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
95.030 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
94.391 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5238 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1581 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1127 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Außenpolitik
Meinl-Reisinger:
Flächenbrand in Nahost: „Gewaltspirale muss enden“
Alle Infos hier LIVE!
Tötung Khameneis ist „Kriegserklärung an Muslime“
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung
„Skurriler Abend“
Marterbauer & Co. künftig nicht mehr willkommen
Krone Plus Logo
Wackel-Vizekanzler
Babler: Roter Minusmann als Überlebenskünstler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf