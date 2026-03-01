Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie hinter Film

„Die Bilder vom Unglück kommen immer wieder“

Steiermark
01.03.2026 11:00
Er war als einer der ersten am Unfallort – Johann Kölbl von der Freiwilligen Feuerwehr Takern II ...
Er war als einer der ersten am Unfallort – Johann Kölbl von der Freiwilligen Feuerwehr Takern II hat die Tragödie hinter dem Kinofilm „Vier minus drei“ erlebt.(Bild: Fuchs)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Gründonnerstag, 20. März 2018, 10.03 Uhr. Ein Zugunglück löscht eine Familie aus, eine Mutter verliert Mann und Kinder. Der Kinofilm „Vier minus drei“ erzählt von Trauer, Verzweiflung und Lebensmut. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in der Steiermark. Dort sind die Erinnerungen an das Unglück noch sehr lebendig.

0 Kommentare

Der Kinofilm „Vier minus drei“ ist kein Werk für einen leichten Kinoabend. Er ist eine emotionale Reise in einen Schmerz, den nur jene wirklich empfinden können, die ihn selbst erlebt haben: den Verlust eines Kindes. Regisseur Adrian Goiginger hat die Tragödie von Barbara Pachl und ihrer Familie verfilmt. Lebensmut spielt darin eine große Rolle, weil die Hinterbliebene nicht in der statischen Trauer der Katastrophe verharrt, sondern mit Optimismus und Beistand den Weg zurück ins Leben findet. Als Klinikclown lässt sie eine besondere Art der Trauerbewältigung zu, nimmt den Zuschauer ein Stück des Weges mit, wie man mit dem Unfassbaren weiterleben kann.

Schicksalsschlag und Lichtblicke
„Natürlich wühlt es auf, wenn ich meinen Lebensfilm sehe, in dem es nicht nur um das ganz Traurige, sondern auch das Wunderschöne geht, das wir in der Familie erlebten“, notiert Barbara Pachl-Eberhart, die mit Schauspielerin Valerie Pachner und Regisseur Adrian Goiginger die Lichtblicke nach dem Schicksalsschlag in Szene setzen lässt.

Schauspielerin Verena Pachler, Barbara Pachl-Eberhart und Regisseur Adrian Goiginger bei der ...
Schauspielerin Verena Pachler, Barbara Pachl-Eberhart und Regisseur Adrian Goiginger bei der Kinopremiere im Gleisdorfer Diesel-Kino(Bild: Fuchs)

Bei der Berlinale gab es hymnische Kritiken für Valerie Pachner in der Hauptrolle. „Ja, der Film ist traurig. Aber er schenkt auch Hoffnung, dass es einen Weg geben kann, mit dem Unfassbaren zu leben. Ein langsames, vorsichtiges Weitergehen.“ Regisseur Adrian Goiginger erlebt Reaktionen, die für das behutsame Umsetzen der tragischen Lebensgeschichte sprechen: „Eltern würden nach dem Film ihre Kinder besonders innig umarmen – im Bewusstsein, wie zerbrechlich das Leben ist. Es ist ein berührender Film über Trauer und Verlust, aus dem man trotzdem gestärkt aus dem Kino kommt.“

Viele Komparsen aus der Region
Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Graz sowie in Söchau und Bad Waltersdorf. Die vertrauten Orte und die Dialekte verleihen der Geschichte Authentizität. Viele Komparsen, die selbst aus der Region stammen, haben den Film bereits gesehen und konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Zu nah gehen die Bilder, zu real wirken die Erinnerungen. Bemerkenswert ist, was nicht gezeigt wird. Das Zugunglück selbst wird nämlich nicht inszeniert.

Lesen Sie auch:
Brillant: Valerie Pachner in „Vier minus drei“ – ein Film nach einer wahren Geschichte
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
19.02.2026
„Vier minus drei“
Goiginger Film: Umjubelte Premiere auf Berlinale
17.02.2026
„Vier minus drei“
Film über den größten Verlust:“Es war hart“
14.02.2026

Im 500-Einwohner-Ort Takern II leben die Menschen immer noch mit den realen Bildern von damals. „Was wir an der Unfallstelle gesehen und erlebt haben, könnte man niemandem zumuten. Bilder, die kein Film in ihrer Härte zeigen könnte“, sagt Feuerwehrhauptmann Johann Kölbl, der gemeinsam mit seiner Frau zuerst am Unfallort war. „Ich habe zuerst nur eine kleine Ziehharmonika auf den Gleisen gesehen, erst mit der Bergung des zerstörten VW-Bus wurde das Ausmaß der Tragödie sichtbar.“

Hunderte Ersthelfer waren im Einsatz
Der 59-Jährige war damals Einsatzkommandant und koordinierte eine Hundertschaft Ersthelfer aus dem Ort mit Feuerwehr, Einsatzkräften, Ärzten und Sanitätern – aber auch Schaulustigen. Am Abend wurden die Ersthelfer und die Feuerwehrleute im Rüsthaus vom Kriseninterventionsteam betreut, um das Erlebte irgendwie verarbeiten zu können. „Die Bilder vom Unglück kommen immer wieder, wenn ich am mittlerweile gesicherten Bahnübergang vorbeifahre“, sagt Kölbl, der wie viele aus Takern II den Film im Kino ansehen wird. „Natürlich kommt alles wieder hoch, aber ich werde es verkraften können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Steiermark
GründonnerstagBerlinale
UnglückKinofilmZugunglückFamilieMutterKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf