„Die Bilder vom Unglück kommen immer wieder“

Der Kinofilm „Vier minus drei“ ist kein Werk für einen leichten Kinoabend. Er ist eine emotionale Reise in einen Schmerz, den nur jene wirklich empfinden können, die ihn selbst erlebt haben: den Verlust eines Kindes. Regisseur Adrian Goiginger hat die Tragödie von Barbara Pachl und ihrer Familie verfilmt. Lebensmut spielt darin eine große Rolle, weil die Hinterbliebene nicht in der statischen Trauer der Katastrophe verharrt, sondern mit Optimismus und Beistand den Weg zurück ins Leben findet. Als Klinikclown lässt sie eine besondere Art der Trauerbewältigung zu, nimmt den Zuschauer ein Stück des Weges mit, wie man mit dem Unfassbaren weiterleben kann.