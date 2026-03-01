Jos Verstappen war nach seiner Formel-1-Zeit (1994 bis 2003) im Rallye-Sport aktiv und machte sich dort einen Namen. Sein Sohn Max will diesen Weg allerdings nicht einschlagen. „Das ist etwas, das ich nicht machen möchte.“
Im Podcast „Up To Speed“ begründete der Niederländer seine Entscheidung vor allem mit Sicherheitsbedenken. „Ich finde es wirklich cool, aber ich denke nur daran, dass ich, wenn ich einen Fehler mache und gegen einen Baum fahre … ich meine, der Baum bewegt sich nicht, und das ist für mich sozusagen die Grenze. Das ist etwas, das ich nicht machen möchte.“
Für Verstappen ist das Risiko schlicht zu hoch. „Es ist einfach ein zu hohes Risiko, und ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber in der F1 gibt es zumindest – oder meistens – bei einem Unfall eine Barriere, eine richtig konstruierte Barriere, die den Aufprall ein wenig mehr abfangen sollte. In meinem Kopf ist das zumindest etwas anders. Es ist einfach ein Risiko, das ich nicht eingehen will, aber es ist wirklich cool zuzusehen.“
Lob für Red Bulls neue Führung
Neben dem Rallye-Thema äußerte sich Verstappen auch zur aktuellen Situation bei Red Bull. Nach dem Abgang von Christian Horner im vergangenen Juli übernahm Laurent Mekies als CEO und Teamchef und offenbar mit Erfolg. Der Niederländer zeigte sich sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Franzosen. Mekies habe es geschafft, das Team bis zum letzten Saisonrennen im Titelkampf zu halten. Verstappen sprach von einem „sehr positiven Umfeld“, das durch neue Gesichter und ein erneuertes internes Gleichgewicht entstanden sei.
Die Atmosphäre sei ruhig und stabil – ein Faktor, der sich laut Verstappen spürbar positiv auf das gesamte Team auswirke. Rallye-Abenteuer? Nein danke. Titelkampf mit Red Bull? Absolut.
