eBay feuert fast ein Zehntel seiner Belegschaft

Der Onlinehändler Ebay will nach eigenen Angaben etwa 1000 Stellen oder schätzungsweise neun Prozent seiner Belegschaft abbauen. „Wir machen zwar Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie, aber unser Personalbestand und unsere Ausgaben haben das Wachstum unseres Geschäfts überstiegen“, erklärte Geschäftsführer Jamie Iannone in einem Brief an die Mitarbeiter.