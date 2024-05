Grandios! Enzo Diessl stürmt zur EM in Rom

Für alle, die seinen familiären Hintergrund noch nicht kennen, hier ein paar Eckdaten, wie international Enzo Diessl aufgewachsen ist. Er wurde am 6. Juni 2004 in Villa Ocampo in Argentinien geboren. Dieser Ort ist nicht mit der gleichnamigen, berühmten Villa in Buenos Aires zu verwechseln. Es handelt sich um die Kleinstadt in der Provinz Santa Fe. Dort lebte er, wie er erzählt, fünf Jahre lang. Dann zogen seine Eltern mit den Kindern für zehn Monate nach Shanghai, wo Enzo im Jingan-Distrikt auf die Goetheschule gegangen ist. Die Reise um die Welt ging weiter. Für kurze Zeit wohnten die Diessls in Deutschland, im schwäbischen Fichtenberg, ehe es wieder für circa neun Monate nach Buenos Aires ging. „Im Mai 2011“, so Enzo, „zogen wir dann letztendlich nach Österreich.“ Dort kam er in Leibnitz in die Volksschule. „Nach einer kurzen Phase, in der wir viel herumgekommen sind, war es den Eltern wichtig, dass wir jetzt auch zur Ruhe kamen.“